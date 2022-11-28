今晚C朗巴西再出撃　先睇喀麥隆係咪有「恐歐症」？

世界盃G組喀麥隆對塞爾維亞，兩軍上仗都輸波，其中「非洲雄獅」喀麥隆以0比1不敵瑞士，近5次世界盃決賽周對歐洲球隊，全部輸波收場，明顯患有「恐歐症」。反觀塞爾維亞中前場猛將如雲，可望乘機反彈，客勝可取。（Now 618及616周一晚6時直播）

喀麥隆上仗對瑞士，即使創造唔少攻勢，但埋門把握力欠佳，甚至連首席射手祖普莫亭都浪費咗1次單刀機會，反而被瑞士一次突擊得手攻破大門，反映喀麥隆攻守效率及應付大賽經驗都比較遜色，難怪過去5次世界盃對歐洲球隊皆敗陣。

豪華陣容矢志爭勝

另一邊廂，塞爾維亞上仗去到下半場先至失守，結果0比2輸畀傳統勁旅巴西，雖敗不辱。塞爾維亞一向盛產球星，陣中擁有唔少高質素猛將，包括富咸前鋒阿歷山大米祖域，佢今季英超已有9球進帳，加上祖雲達斯射手杜辛華荷域、中場菲臘高斯迪，拉素中場米連高域沙域，呢個進攻組合非常豪華，足以撕破過往面對歐洲球隊都表現走樣嘅喀麥隆防線。以塞爾維亞嘅優秀人腳，加上為爭出線必定搏盡，今仗勝算甚高。

今晚直播表

周日6:00pm 世界盃 喀麥隆 Vs 塞爾維亞

Now 618、616

周日9:00pm 世界盃 南韓 Vs 加納

Viu TV 99、Now 618、616

周一凌晨零時 世界盃 巴西 Vs 瑞士

Viu TV 99、Now 618、616

周一3:00am 世界盃 葡萄牙 Vs 烏拉圭

Now 618、616