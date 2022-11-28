吳安儀女子大師賽不敵剋星　衞冕失敗

伊頓女子桌球大師賽周日（27日）落幕。上屆冠軍的香港「四眼cue后」吳安儀過關斬將勇闖決賽，惟以直落4局不敵應屆世界冠軍、泰國好手勒查露（Nutcharut Wongharuthai），屈居亞軍。

世界排名第2的吳安儀免戰小組賽，直入16強，先以3比1（77：12、52：68、68：4、76：28）擊敗波蘭的Nikola Broyak，再以3比0（52：34、62：53、63：22）橫掃英格蘭的Mary Talbot-Deegan。來到4強，面對另一英格蘭球手簡娜（Rebecca Kenna），吳安儀早段陷入下風，一度落後1比2（41：69、77：8、40：49），但她展現韌力，連取3局（67：36、68：67、90：6），其中第6局打出一桿89度，以4比2反勝。

不過，其決賽對手勒查露不容小覷。這個應屆世界冠軍4強以4比3險勝英格蘭天后伊雲絲（Reanne Evans），決賽愈戰愈勇。反觀吳安儀手感下滑，多次錯失良機，以直落4局（15：55、14：82、18：61、51：85）落敗，屈居亞軍。