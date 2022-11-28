大戰前夕開火　美足刪改伊朗旗徽掀政治風暴

世界盃B組尾輪賽事周三凌晨將會上演伊朗對美國，這場焦點賽事未開賽已「開火」，美國足協在官方社交平台改了伊朗的國旗，將伊朗旗上的國徽標誌刪去，令伊方相當憤怒，並即向國際足協（FIFA）提出投訴，要求對美國禁賽10場，兼逐出卡塔爾世界盃。

「美伊大戰」前夕，美國足球隊在官方社交平台上載了B組的最新形勢表，當中發現暫列小組次位的伊朗國旗被刪去了伊斯蘭共和國標誌，僅餘下綠、白、紅三色，據CNN報道指美國足球隊稱這個行動是為伊朗女性人權發聲，並計劃只放24小時，就會重放正確的伊朗旗幟。

其後，美國足球隊已在Instagram及Twitter刪去有關圖像，其發言人稱這是一次性的行動，以顯示與伊朗女性團結一起，而隨後美國足球隊的官網亦已作出更新。

據CNN報道指美國當局接受查詢時，強調並沒有就此事與美國足總有任何協調，但他們重申：「我們在競技場面上希望和平及良性競爭，美國會繼續尋找方法支援在伊朗面對暴力的女性及被殘酷鎮壓對抗和平的示威者。」

不過，伊朗對事件相當憤怒，並認為美國的挑釁行為違反了國際足協的方針，伊朗足總向FIFA提出投訴：「根據FIFA規則第13條，任何冒犯一個國家、個人或群體的尊嚴或完整性，應受到制裁，理應被禁賽10場或其他適當的紀律措施。美國隊應該被逐出卡塔爾世界盃。」

1980年設計的伊斯蘭共和國國徽有四條曲線，中間夾著一把劍，它代表了伊斯蘭教的諺語：「沒有神，只有真主」。今次事件將令世界盃增添一場政治風波，美國與伊朗周三在世界盃的「生死戰」火藥味更濃，伊朗目前排第二只領先美國1分，反觀美國一定要贏才可晉級16強，兩軍出線未明朗。