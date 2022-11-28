搶分關鍵必去盡　南韓大軍圍攻黑星

今晚世盃H組次輪焦點戰，「太極虎」南韓硬撼「黑星」加納。南韓上仗保住唔輸，今仗一定要搏盡搶W，加納上仗力戰而敗，但展現唔錯攻擊力，加上近年碰頭例演入球騷，為出線勢必鬥攻，2.5球嘅大盤咪錯過。（ViuTV 99、Now 618及616周一晚9時直播）

南韓首輪面對勁旅烏拉圭，整場射門0中龍，靠「五金防線」頂得兩嘴，最終雙方互交白卷。南韓主帥保羅賓圖嘅分組賽策略，就係對強隊保住1分，對弱隊全力爭勝，由於「太極虎」尾輪要火併勁旅葡萄牙，環顧H組加納實力較弱，今仗必定火力全開搶3分打底。

兩隊碰頭入球多

另邊廂，加納於首輪力戰之下一度靠安祖阿休扳平1比1，呢球亦係非洲球隊今屆世盃第一個入波，雖然最終以2比3輸畀葡萄牙，但佢哋能夠攻入兩粒，入球能力絕不失禮。不過加納依家1分都冇，若果再輸隨時玩完，今仗冇得諗咁多，必定豁出去進攻。查實「黑星」近8仗只得2仗食白果，陣中亦有湯馬士柏迪、蘭普堤、佐敦阿休等英超兵助陣，不容忽視。雙方近4次碰頭全開3球或以上，為搶分出線唔會死守，大盤有計。