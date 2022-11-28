小心「空隙」！富克洛生死戰或擔正！

德國喺世盃第2輪1比1逼和西班牙，入球功臣富克洛人氣急升，呢位花名叫「Gap」(空隙)嘅29歲前鋒，延續德國高大中鋒嘅優良傳統，領隊費歷克賽後大讚富克洛表現突出，暗示下場會用佢擔正，對手真係要小心「空隙」！

富克洛大器晚成，喺雲達不來梅出道嘅佢，先後去過紐倫堡、漢諾威打滾，2019年重返雲達不來梅，可惜20/21球季降班德乙，但上季憑富克洛神勇表現，雲達不來梅立即回升德甲，雖然貴為升班功改，富克洛仍答應出現財困嘅球會減薪3成，而且表現非常精彩，踢14場聯賽狂入10球，成功入選世盃大軍。

富克洛嘅招牌係佢唔整齊嘅牙齒，門牙位置有條極大嘅牙罅，前雲達不來梅隊友阿拿奧杜域就幫佢改咗個花名叫「Lucke」，即係英文Gap(空隙)。雲達不來梅喺2019年宣布簽入富克洛嗰陣，官方twitter亦指喺貼出佢棚牙嘅特寫，可見牙齒已經係佢嘅招牌。

由奇連士尼、比亞荷夫到高路斯，德國傳統都有個高大中鋒掛帥，身高1米89嘅富克洛就成為最佳接班人，雖然佢頭2輪都係後備上陣，但領隊費歷克賽後就暗示之後會用佢擔正：「好開心佢展示出決心同入球能力，除入球之外仲有好多貢獻，富洛克嘅心態非常正確，好開心德國隊擁有佢。」