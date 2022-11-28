豪華陣容追擊瑞士　巴西讓主強勢沒法擋

世盃G組榜首大戰，巴西同瑞士正面對決，力爭小組兩連勝！巴西上輪2比0擊敗塞爾維亞，夢幻鋒線演出對辦，「森巴兵團」目前氣勢如虹，2022年踢9場比賽錄得8勝1和，甚具冠軍霸氣；瑞士上場小勝喀麥隆演出平淡，面對強勢巴西久守必失，讓球主勝值博。（ViuTV 99、Now 618及616周二凌晨零時直播）

巴西今屆陣容星光熠熠，坐擁一條夢幻鋒線，上場對塞爾維亞控制大局，全場24次射門有10次命中，如果唔係門柱門楣阻住，巴西絕對唔止攻入兩球。王牌前鋒尼馬上場足踝韌帶受傷，今場將會缺陣，不過巴西前線人才濟濟，雲尼斯奧斯祖利亞、李察利臣都有力擔大旗，後者上場更加梅開二度，近7場國際賽攻入9球，狀態弗到爆。

尼馬踢唔到，「森巴兵團」仲有洛迪高高斯、「耶穌仔」加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利及安東尼馬菲奧斯等選擇，點出都係咁豪華。巴西球員個個狀態大勇，對今屆世盃目標鮮明，一眾球星喺2022年全面上力，近8場賽事錄得全勝，當中有7場贏多過1球，霸氣十足唔係咁易頂得住。

瑞士靠守頂唔住

瑞士首仗1比0小勝喀麥隆，整體演出平平無奇，全場只有3次命中目標攻門，比喀麥隆更少，全靠門將恩尼森馬屢救險球先保住勝果。瑞士上屆分組賽一樣與巴西同組，當時兩隊踢成1比1，今場預料瑞士會繼續主守，不過依家巴西氣勢如虹，瑞士似乎難以招架，巴西有望輕鬆贏波。