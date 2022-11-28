李祉均簽約山西女籃　連續兩季參加WCBA

香港女籃代表李祉均今日（28日）宣布，與山西竹葉青酒女籃簽約，將連續兩季參加WCBA。

李祉均去年加盟陝西天澤，成為香港首個征戰WCBA的球員，首季場均交出16.4分、3.3籃板、2.2助攻及1.7偷波，高踞聯盟得分榜第6。雖然陝西全季錄得2勝15負，排名16作結，李祉均仍憑著出色表現入選明星賽。

談到首個職業球季，李祉均謙稱表現中規中矩：「雖然得分表現不錯，但防守強度、壓迫性、命中率，出手機會及把握力都需要改善。」她指完季後，自己一直尋找落班機會，適逢賽會改制，除了尾8球隊外，容許第6至8名球隊簽約港澳台球員，續聯絡上季第7的山西竹葉青酒，雙方一拍即合。

由於山西隊長武桐桐於早前世界盃腿部受傷，需休養9至10個月，無緣新季，李祉均很大機會司職1、2號位。她表示會按教練部署和球隊磨合而定：「希望透過西班牙籍主教練及有系統的訓練讓自己學習更多。今季球隊換上一些新的年青球員，希望跟她們可以好好磨合，在球隊有好的發揮。」

新一季WCBA將於11月30日至2月26日舉行，預計有19支隊伍參賽。山西周三下午4時30日會迎戰上季第3的山東高速。