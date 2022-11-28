希亞路：如何抵抗巴西？最佳策略：輸少當贏

G組次輪賽事，巴西對瑞士。巴西及瑞士首輪分組賽皆旗開得勝，但巴西技術性擊敗塞爾維亞，表現明顯更有說服力，而該仗亦解釋了為何這麼多球迷及球評家，為何視他們為今屆世盃的奪冠大熱門了。

老實說，我認為巴西沒有弱點。巴西上仗面對塞爾維亞，由頭到尾都控制戰局，無論兩翼、中路抑或遠射皆具侵略性，如果不是對方門將表現神勇，應該有機會取得6至7個入球。

雲尼斯奧斯祖利亞於左路表現耀眼，有機會於今屆世盃決賽周後，成長為其中一位星級球員。此子有能力引球推進、衝擊對方後防，同時擅於將皮球送到危險位置。由於尼馬因足踝受傷而將無法在餘下分組賽賽事披甲，雲尼斯奧斯祖利亞有機會挺身而出、成為眾人焦點。至於光芒四射的李察利臣，相信也不用多介紹了，驚天倒掛入球，已向全世界展示出他經已準備就緒，在這個大舞台上表現自己。

那麼瑞士應該如何封阻巴西？我覺得他們是一支好球隊，但老實說，亦難以抵擋巴西，所以我是教練的話，今仗必定死守，盡力將失球數目減至最低，即使輸少當贏亦可接受，始終最終的得失球差，將對球隊晉級有決定性影響。

當然，久守必失，我相信笑到最後的會是巴西。