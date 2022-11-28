H組重頭戲鬥晒冷　葡萄牙防守曳撐烏拉圭

世盃H組重頭戲，葡萄牙對烏拉圭，兩隊曾於上屆世盃16強淘汰賽碰頭，烏拉圭以2比1淘汰葡萄牙晉級，葡萄牙上場雖以3比2險勝加納，但後防唔太穩陣，加上烏拉圭對歐洲隊往績甚佳，近5仗世盃對歐洲球隊獲得4勝，烏拉圭受讓半一，必捧下盤。（Now 618及616周二凌晨3時直播）

葡萄牙首仗以3比2擊敗加納，剛與曼聯解約嘅隊長C朗拿度博得12碼並親自操刀建功，成為連續5屆世盃決賽周入波史上第1人，可說係夢幻開局，其後兩位新星祖奧菲歷斯及拉菲爾利亞奧各入1粒，更有傳承C朗衣鉢意味，佢哋喺進攻方面無可挑剔，不過防守就有唔少問題，更先後被安祖阿休同奧斯曼布卡里攻破大門，臨完場前門將迪奧高哥斯達欠集中，幾乎被加納追和，連C朗都嚇到O嘴。

烏拉圭專剋歐洲隊

烏拉圭首仗同南韓悶和0比0，表現不過不失，面對南韓體力化壓迫踢法，烏拉圭仍能夠控制節奏，減低對方埋門威脅，老牌前鋒蘇亞雷斯同卡雲尼輪流上陣，達雲紐尼斯同法根度柏利斯查喺前線努力尋找機會，中場費達歷高華維迪表現活躍，加埋中堅高甸一夫當關，全隊穩紮穩打，既然烏拉圭喺世盃對歐洲隊表現特佳，上屆又贏過葡萄牙，今仗受讓更值得捧場。