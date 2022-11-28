美伊足球外交破冰？前美國主帥火上加油

世界盃B組最後一輪賽事，伊朗對美國備受全球關注，除咗關乎兩隊出線命運之外，亦因為兩國政治關係長期處於緊張狀態，令人擔心屆時會出現「事故」。長時間居住美國嘅德國名宿奇連士文火上加油，指伊朗上仗靠「脅迫」球證，先至贏波，令今場火藥味更濃厚。

美伊曾於1998年世界盃分組賽碰頭，當時雙方先禮後兵，開波前伊朗球員向美國隊送花，兩隊影大合照，以示友好，被指有意用「足球外交」為兩國關係破冰，該場伊朗贏2比1，但最後兩隊都係分組賽出局。

相隔24年後，當時「足球外交」並未拉近美伊關係，近年更加劍拔弩張，特別係2020年1月美軍以無人機擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼，令兩國幾乎開戰，加上核問題及俄烏戰爭，伊朗被指向俄羅斯提供武器，都令美伊之間敵意愈來愈深，今場對賽已超出足球範疇。

大戰緊張氣氛下，曾於2011至16年執教美國隊嘅奇連士文率先向伊朗發炮，指對方上仗不斷向球證施壓，先至贏到威爾斯：「伊朗補時入2球並非巧合，佢哋一貫擅長向球證、旁證、第4球旁證施壓，仲有好多事情，我哋睇唔到，呢種係佢哋嘅文化同踢波方式。」伊朗主帥奎羅斯隨即反駁，指責奇連士文誣蔑，佢嘅言論係足球之恥。

奇連士文長期喺美國生活及教過美國隊，囝囝更曾入選過美國隊，被指已變成「半個美國人」，梗係要出口術幫美國隊。