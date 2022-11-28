阿布巴卡一傳一射！喀麥隆激和塞爾維亞3比3

周一（28日）晚世盃G組次輪賽事，塞爾維亞一度反先下捉到鹿唔識脫角，喀麥隆憑後備上陣嘅奇兵阿布巴卡入波兼助攻，逼和3比3。

雙方賽前都係冇分，不過喀麥隆開波前先爆內訌，正選門神奧拿拿因紀律問題，被踢出世盃大軍名單，有指主帥尼高拔桑治要求佢改變用波嘅踢法，盡量都大腳清，搞到兩人吵大鑊，就算該國足總主席伊度奧出面調停都冇用，惟有改由伊柏斯把關。

塞爾維亞續以神鋒阿歷山大米祖域掛帥，開波冇耐佢喺右路扣過尼高拉斯尼古路，窄位抽射中柱彈出，之後佢趁住喀軍解圍唔遠快射僅僅出界。初段受壓嘅喀麥隆，反而喺29分鐘藉住一次角球攻擊，由冇人看管嘅卡斯迪列圖近門撞入，意外地先開紀錄，完半場前塞爾維亞及時反彈，先有杜辛泰迪治罰球傳中，史達軒查柏夫洛域頂入扳平，佢冇耐再交畀米連高域沙域遠射，伊柏斯飛盡掂到少少都入，3分鐘內極速反先2比1。

易邊後塞爾維亞繼續搶攻，53分鐘史達軒查柏夫洛域妙傳阿歷山大米祖域射成3比1。之後塞軍出現鬆懈， 喀麥隆則換入阿布巴卡立竿見影，63分鐘佢笠射破網，雖然球證判越位，但經過VAR提示後判入球有效，3分鐘後佢快放後橫傳畀祖普莫亭扳平，最終打和3比3，兩軍依家各得1分，仍保持出線機會。