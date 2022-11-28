加普神勇　曼聯翻兜要簽佢代替C朗

荷蘭今屆世界盃表現一般，上仗對厄瓜多爾，更加錄得只有2次射門嘅可憐數據，但並未掩蓋射手加普嘅光芒，呢位23歲新星連續2場入波為球隊打開紀錄，演出非常搶鏡，盛傳曼聯計劃明年1月轉會市場重開後「翻兜」加普，填補C朗離隊後嘅位置。

加普上季為燕豪芬上陣47場入21球，今夏已傳出阿仙奴、曼聯都有意簽入佢，但呢2支英超球隊最後卻分別收購加比爾捷西斯、安東尼馬菲奧斯。

雖然加普未能登入豪門，但並冇氣餒，反而大踢爭氣波，今季荷甲上陣14場已入9球及12次助攻，兩個數據都排荷甲第一，簡直係「球王級」，加上連續2場世界盃建功，令到曼聯再次將目光放喺佢身上。

加普早前接受傳媒訪問時，自爆今夏曾經同曼聯領隊坦哈格傾過幾次，幾乎可以成「魔」，對於轉會失敗感到失望，可見佢的確好樂意加盟曼聯。

由於曼聯已同C朗解約，急需要簽入前鋒，相信冬季轉會市場重開後，會加多幾錢肉緊搶加普。據悉燕豪芬原本要求5,000萬歐元轉會費，但加普經過今屆世界盃精彩演出後，相信身價會水漲船高。