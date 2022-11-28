Oppa起孖　南韓僅負加納陷出局危機

世盃H組第2輪，南韓火併加納，「太極虎」南韓早段因一記爭議球先失守，雖然Oppa趙圭成(馬會譯名)下半場梅開二度追和掀起高潮，最終仍以2比3落敗，兩戰僅得1分陷出局危機。

南韓今仗作出3個調動，權昶勳、鄭優營與靚仔前鋒趙圭成正選登場，取代李在城、黃義助及羅相浩，隊長孫興民繼續戴面罩領軍，加納亦有個別調動，佐敦阿休復任正選。

比賽初段南韓憑體力化踢法狂攻，但未能威脅對方大門，24分鐘加納首個攻門即有收穫，安祖阿休門前犯手球未被判罰，穆罕默德沙利素門前亂軍中射入，加納藉呢個爭議入球領先1比0。10分鐘後南韓「五金防線」再失守，佐敦阿休大腳送入禁區，古達斯無人看管頭槌批入成2比0。

下半場南韓放手一博，趙圭成踢到上晒身，呢位全北汽車前鋒先於58分鐘接應李康仁傳中球衝前撞入追成1比2，3分鐘後趙圭成從天而降，接應金珍洙傳中球飛身頭槌破網，為南韓追成2比2平手。

不過68分鐘南韓又失守，伊拿基威廉斯門前漏踢，但遠柱仲有古達斯補射破網，個人梅開二度，加納再度領先3比2完場。

南韓最後一輪對葡萄牙，必須取勝先有出線機會，不過趙圭成喺今屆世盃已經贏晒，因為佢社交網followers人數急增，由未入波84萬，到入兩球後88萬，完場半個鐘已急升至100萬，人氣超勁。