卡斯米路入靚波　巴西挫瑞士出線16強

世盃G組第2輪，巴西對瑞士，「森巴兵團」巴西雖有雲尼斯奧斯祖利亞慘食詐胡，幸好末段有曼聯中場卡斯米路射個靚波攻破瑞士大門，最終贏1比0全取3分，分組賽2連勝提前出線16強。

尼馬於社交網站上載圖片，佢冇去球場，留喺酒店睇直播，遙距發功支持森巴兵團，巴西陣容改踢433，3箭頭係李察利臣、雲尼斯奧斯祖利亞同拉芬夏比洛尼，中場用全英超組合，包括曼聯孖寶卡斯米路、費特洛迪古斯，同埋韋斯咸嘅盧卡斯柏基達；瑞士收起梳頓沙基利，上仗入波功臣比列安保路續任正選。

今場一開波就形成攻防戰，瑞士加強中場防守，令巴西大部分時間在外圍控傳，戰至27分鐘終於搵到起腳機會，拉芬夏比洛尼送入禁區，雲尼斯奧斯祖利亞空拉窩利射門，可惜「撻撻地」，被瑞士門將恩尼森馬拍出底線，半場互無紀錄。

下半場瑞士加強防守同中場壓迫，巴西亦未見加快節奏，李察利臣曾有攻門機會，可惜接應隊友傳中球來遲一步，63分鐘雲尼斯奧斯祖利亞終於搵到空位入楔，推入禁區射入，但VAR通知球證越位，入球作廢。

臨尾巴西換入「扭波王」安東尼馬菲奧斯，繼續圍攻對手，83分鐘卡斯米路挺身而出，接應洛迪高高斯傳送殺入禁區射靚波成1比0，助巴西絕殺攞3分。