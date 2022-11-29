葡萄牙贏波提前出線　C朗入球被「偷」？

周二(29日)凌晨世盃H組賽事，葡萄牙憑般奴費南迪斯梅開二度，2比0擊敗烏拉圭提前鎖定16強資格。葡萄牙今場贏得漂亮，不過關於開紀錄球員就有爭議，當時C朗拿度接應般奴費南迪斯傳中頂頭槌後入網，C朗亦即時大事慶祝，但國際足協隨後改判般奴費南迪斯入球，事實上鏡頭影到C朗曾輕微觸碰皮球，有外國博彩公司亦宣布會為投注C朗首名入球者派彩。

葡萄牙今場形勢佔上風，但上半場製造埋門不多，換邊後葡軍加快節奏，54分鐘般奴費南迪斯在右路傳中，C朗衝前飛頂，結果球直接飛入遠柱。C朗入球後同隊友瘋狂慶祝，國際足協最初亦判C朗入球，但後來改判般奴費南迪斯射入，C朗見到球場銀幕顯示入球者不是自由，亦只能苦笑回應。

烏拉圭落後下積極反撲，麥斯高美斯曾射中楣，蘇亞雷斯射門亦斜出，葡萄牙喺補時3分鐘博得12碼，由於頭號劊子手C朗當時已被調離場，般奴費南迪斯操刀射成2比0完場。葡萄牙贏波後有6分排H組榜首，最後一輪對南韓就算輸波亦至少排第2，提前鎖定16強資格。

今場首名入球爭議成為網民熱話，有鏡頭影到C朗衝前飛頂時，見到C朗同皮球確有接觸，愛爾蘭博彩公司Paddy Power展示多幅C朗接觸皮球的相片後，亦發聲明宣布會就C朗「首名入球」、「任何時間入球」等注項派彩，聲明中表示：「C朗看似是取得入球。」

「受益人」般奴費南迪斯賽後表示，他也覺得C朗是入球者：「我覺得誰入球並不重要，當時我的感覺是C朗入球了，事實上我的傳中球的目標就是他，慶祝時我也認為是C朗的入球，但最重要的是葡萄牙贏波兼晉級。」