世盃尾輪對決　荷蘭對卡塔爾搶首名大發神威

世盃A組尾輪對決，卡塔爾硬撼荷蘭。卡塔爾堪稱世盃史上最曳東道主，頭兩場輸晒已提早出局；荷蘭爭首名出線唔會Hea踢，難得遇弱必趁機數胡，加上佢哋喺世盃對亞洲球隊經常大手交易，2.5球入球大穩開。（Now 618及616周二晚11時直播）

挾上屆亞洲盃盟主之名，卡塔爾作為今屆世盃主辦國嘅表現確實令人失望，頭兩輪輸晒僅入1球而且失咗5粒，成為今屆最早出局球隊之餘，更加係世盃史上最快出局及最低分嘅東道主。卡塔爾既冇還手之力，防守亦錯漏百出，包括上仗輸畀塞內加爾1比3，守將高基希喺上半場「送大禮」，解圍踢漏導致先失守，防線猶如紙紮。

球星被鬧醒勢省招牌

榜首嘅荷蘭頭兩輪錄1勝1和累積4分，依家同厄瓜多爾同分兼得失球一樣，不過「橙衣兵團」表現只係一般，尤其係上仗被厄瓜多爾逼和1比1，全場僅得兩次埋門，創下自1966年有統計以來，歐洲球隊喺世盃單場射門最少嘅紀錄，對以「全能足球」見稱嘅荷蘭嚟講，實在非常肉酸。主帥尹戈爾賽後極度不滿，鬧爆球員咁差嘅表現想捧盃，簡直係發夢，相信一班球星被鬧醒之後會有好表現，同時「橙衣兵團」亦要保住首名晉級，遇上世盃史上最弱東道主，一定力求大勝。翻查紀錄，荷蘭近4次世盃對住亞洲球隊贏晒之餘，其中3仗更開出3球或以上，今場一於捧2.5球嘅入球大。