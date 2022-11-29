伊朗贏波特赦700多囚犯　政府威嚇球員唱國歌

隨着伊朗足球隊周五在世界盃分組賽擊敗威爾斯後，該國釋放了700多名囚犯，當中包括在最近參與示威被捕的人士。

據伊朗司法部門的Mizan Online網站報道指伊朗周以2比0獲勝後，「有709位來自國內不同監獄被拘押的人士獲得釋放」，該網站指，獲釋者中「有些人是在最近的事件中被捕」，間接提到伊朗近兩個幾月的示威活動。

網站沒有提供更多細節。伊朗自22歲女子Mahsa Amini因違反該國對女性穿著規定被警察拘捕，9月16日於拘留期間死亡，國內引發持續示威及抗議；而在其他傳媒報道指伊朗著名女演員Hengameh Ghaziani因支持抗議活動被捕，但已獲保釋。

此外，亦因參與示威的一名前著名球員加富里及異議人士Hossein Ronaghi均獲保釋，而63歲的前國營電視台主持人Mahmoud Shahriari因「煽動暴亂」入獄兩個月後，已經獲釋。據伊朗司法部門指因參與最近示威而被捕的人士超過2000人。

至於伊朗球員上周出戰前拒絕唱國歌，據英國《鏡報》及美國CNN報道指，伊朗革命衞隊（IRGC）要求舉行會議，並對球員作出威脅，若在周三凌晨對美國一戰上有這個行為，球員家人入獄或受到折磨。

有消息指大批IRGC人員已經身在卡塔爾，以監視球員的舉重及收集資訊，此外，IRGC亦派出大批「演員」為伊朗在世界盃賽事中打氣，據悉，在小組最後一輪的「美伊大戰」上會多幾千名伊朗支持者，為球隊打氣。CNN消息指:「上仗對威爾斯，該組織已有幾百名扮支持者混入了球迷區，而下一仗對美國，他們已計劃將數字增加，將『演員』數目增至幾千名。」