塞內加爾谷唔起　厄瓜多爾主Ｗ添食

世盃A組另一場煞科戰，今屆表現突出嘅厄瓜多爾大戰塞內加爾。厄瓜多爾頭兩輪攞到4分，今場只要唔輸就可以出線，相反塞內加爾要出線的話，基本上係非勝不可。厄軍球員狀態大勇，前場速度極高，對住焗攻嘅非洲代表塞內加爾形勢非常有利，今仗好大機會再贏一場，主勝必捧。（Now 619及617周二晚11時直播）

南美球隊厄瓜多爾今屆世盃分組賽表現令人讚賞，揭幕戰輕取卡塔爾，上輪亦佔壓倒性優勢下打和荷蘭，以射手安拿華倫西亞為首嘅鋒線速度、力量兼備，球員狀態同信心亦處於巔峰。安拿華倫西亞暫時已有3個入球，上場雖然傷出，但據報冇乜大礙，今仗繼續領軍絕對係入球保證。事實上厄瓜多爾近兩次對非洲球隊都成功贏波，今場亦有力克住塞內加爾。

攻不銳時守不穩

塞內加爾首仗吞荷蘭兩蛋，雖然上場贏弱旅卡塔爾擸番3分，但整體演出唔係特別理想；呢支非洲勁旅喺王牌前鋒沙迪奧文尼缺陣下，進攻明顯欠缺重心，由悍將高列巴尼為首嘅防線亦唔見得好穩陣，今場佢哋形勢上要焗住進攻，防線隨時暴露更大漏洞，厄瓜多爾贏波機會極濃。