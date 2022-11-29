逾1700人次爭逐全港網賽　13歲譚善恆最搶鏡

「第74屆全港網球公開賽」經過六星期的緊湊賽局後日前已在香港中華游樂會完美落幕。隨着黃澤林成為香港首位大滿貫雙冠軍，創下球壇歷史，「全港網球公開賽」延續這股網球熱潮，今年賽事吸引近1,700人次報名參賽，男、女子單打公開錦標賽分別由王康傑和伍曼瑩捧走冠軍奬盃；而13歲的譚善恆也表現搶鏡，越級挑戰並包攬三項錦標。

男子單打公開錦標賽及女子雙打公開錦標賽決賽於上周日舉行，為本屆賽事迎來決勝高潮。男子單打公開錦標賽有上屆冠軍王康傑對戰黃俊鏗，二人打得難分難解。王康傑首盤取勝，黃俊鏗沉着應戰扳回一盤，最終王康傑以6-3、4-6、6-4的成績，成功衛冕男單冠軍，第四次成為「全港網球公開賽」男單冠軍。王康傑賽後表示：「很開心再次奪冠，今年比賽表現穩定，能在關鍵得分位保持冷靜應對。希望下年出戰杭州亞運能爭取佳績。」

女子雙打公開錦標賽則由伍曼瑩夥拍Sviatlana Pirazhenka，憑藉出色的團隊默契，配以精湛球技，戰勝佘俊穎和張玲，以局數6-3、6-2連取兩盤，勇奪女雙冠軍。伍曼瑩除了女雙奪冠外，她於上周六以局數6-2、6-3直落兩盤擊敗Sviatlana Pirazhenka，成功封后。

男子雙打方面，黃浩渊、李欣翰對戰上屆男雙冠軍王康傑和黃俊鏗，終以7-6 (7-3)、6-3連勝兩盤，粉碎王黃配的衞冕夢，勇奪男雙冠軍。至於13歲新星譚善恆包攬「18歲或以下青少年男子單打」、「18歲或以下青少年男子雙打」、「14歲或以下青少年男子單打」冠軍，稱霸男子青年組。

今年賽事共吸引近1,700人次的網球健兒參加約1,300場球賽，當中不乏活躍於國際賽事的本地網球精英留港作賽。當中18歲或以下男單、雙賽事的報名人次增加兩成，反映賽事已成為發掘青年網球新星的重要平台，賽事獎金獎品總值逾港幣40萬元。