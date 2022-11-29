B組演「英倫打吡」！英格蘭對威爾斯格食格

世盃B組最後一輪上演「英倫打吡」，威爾斯對英格蘭，「歐洲紅龍」威爾斯上仗淨吞伊朗兩蛋陷出局邊緣，今仗勢必豁出去搶攻，至於手執4分嘅英格蘭兼得失球大幅領先，今場唔輸多過4球都出線，可睇定嚟食，而且佢哋近6次對威爾斯全勝，明顯格食格，讓一球、球半照捧上盤。(Now 618及616周三凌晨3時直播)

威爾斯兩戰僅得1分，今場要大炒英格蘭4球或以上先可確保出線16強，如果贏唔夠數，就要寄望伊朗和波，因此形勢上今仗必定搏盡，但實際上佢哋近況奇差，連同早前歐國聯，已經連續7仗不勝，僅得2和5負劣績，隊長加里夫巴利首仗對美國射入12碼後，上仗對伊朗冇影，另一主力艾朗藍斯亦不在狀態，仲有門將軒尼斯停賽，要擊敗眾星雲集嘅英格蘭，可以講係冇可能。

「紅龍」焗攻仲危

英格蘭今屆賽事表現平穩，首仗大炒伊朗6比2，祖迪比寧咸、布卡約沙卡、史達寧、拉舒福特、基亞利殊相繼取得「士哥」，上仗0比0悶和美國，雖然領隊修夫基被批評戰術保守，但最重要係達到搶分目標，首兩仗1勝1和之後，今仗只要保持不敗便可晉級，即使輸波，由於佢哋得失球差有+4球之多，只要輸少於4球亦可出線，面對「焗攻」嘅威爾斯大可憑快速反擊戰術取勝，加上對賽往績佔壓倒性優勢，上盤屬信心之選。