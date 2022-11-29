尾輪生死戰　美伊大戰會唔會打出火?

世盃B組尾輪另一場生死戰，伊朗火併美國。伊朗上仗大踢爭氣波，保持出線機會，相反美國今場必須贏波先可晉級，不過佢哋守強攻弱，近5仗全開2球或以下，今仗會先求穩陣，2.5球嘅細盤更可取。（Now 619及617周三凌晨3時直播）

伊朗上仗圍住威爾斯嚟攻，但阿斯蒙等前鋒屢失良機，直到末段「紅龍」有門將軒尼斯被逐，伊朗打多1人下，喺補時憑捷舒米及列沙伊安各建一功先贏至2比0，攻力認真麻麻。伊朗依家以3分排次席，領先美國及威爾斯1分及2分，如果威爾斯贏唔到英格蘭，佢哋只要打和即出線，若果威爾斯爆冷贏波，得失球差至少變-1，而依家得失球為-2嘅伊朗，和波就會出局。

花旗兵忘帶射門鞋

美國喺頭兩輪全部打和，今仗一定贏波先可出線，雖然「花旗國」活力十足，但頭兩輪只入1粒，陣中前鋒如基斯甸普列錫、添莫菲韋亞及夏治胡禮勤做逼搶，卻忘帶射門鞋，其中上仗面對英格蘭佔盡上風，仍未能攻破對手大門，最終互交白卷，攻力欠銳。連同各項賽事，美國近5仗未贏過兼只入2粒，僅失4球，明顯守強攻弱，今仗必定穩中求勝，面對近5仗4次開2球或以下嘅伊朗，唔慌多波入，寧捧細盤。