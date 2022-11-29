菁英盃　旺角場夜戰！香港U23晉峰掀惡鬥

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周三晚「菁英盃」於旺角大球場上演B組獨腳戲，由香港U23火併晉峰。兩隊同樣受傷兵困擾，陣容或需輪換，一眾後備球員有得落場搏表現，自必毫無保留，加上賽前雙方於小組同樣未嘗一勝，為盡早打開勝利之門，今仗相信火花四濺，惡鬥難免！（on.cc東網周三晚8時直播）

香港U23早前曾經於聯賽與晉峰交手，當時球隊以0比3落敗，如今兩隊再在「菁英盃」碰頭，主教練司徒文俊表示戰術不會有大改動，希望向對手作出更多壓迫。「司徒Sir」提到晉峰的年輕球員極具威脅：「林樂勤無論踢翼鋒定中場，表現都好活躍，黃偉國等球員間中都會入波，或者佢哋未係好成熟，但無可否認每場都進步緊。」「司徒sir」坦言球隊目前傷兵嚴重，包括上場對標準流浪傷出的林智豐，預計要4至6星期後才能復出，球隊今仗或要變陣出擊，由其他球員串演箭頭。

黎培基望贏波提升信心

香港U23早前在聯賽遭港會絕殺，中場黎培基承認該場敗仗打擊球隊士氣，希望是役可全取3分，提升球員比賽信心。「培基」指出費利浦薩能造成極大威脅，若然這位巴西射手能夠落場，要特別小心提防：「晉峰好依賴費利浦薩入波，如果佢可以上陣，最緊要睇實佢。」

晉峰上場聯賽不敵理文，遭遇兩連敗，「4日2戰」下今晚再於「菁英盃」惡鬥香港U23，總教練何信賢承認體能或成最大隱憂：「部分球員好似葉卓文，啱啱好番都焗住出佢，上場又用咗好多力，驚班球員攰影響埋場上發揮，但今場都有信心贏波。」陣容方面，上場兩黃一紅的曾仲楠要坐波監，艾拔簡勞肯定缺陣，而王牌費利浦薩則需視乎康復情況。

邵昀俊睇世盃有領悟

上場對理文為中場邵昀俊（Michael）今季首次擔正，他表示需要時間入局，但指自己整體表現合格，希望狀態慢慢提升。晉峰雖然曾於聯賽擊敗對手，不過Michael提醒隊友千萬不可輕敵：「呢排睇世盃啲比賽，都見到好多爆冷戰果出現，所以今場希望可以早啲打開記錄，盡快拉開比數，自己都想喺進攻上幫多啲手。，最緊要幫球球隊贏波」

香港U23陣容圖 5-4-1

12顏翱天

22陳潤潼 28黎皚韜 15黃浩然 5梁煒烽 18嚴啟倬

8鄧筵霑 16黎培基 10羅曉聰 19林樂賢

7袁世傑

晉峰陣容圖 4-3-3

14羅澔陽

20鄭璟昊 8卡爾特納 6葉卓文 5楊憲樂

80班哲文 28邵昀俊 77伍家揚

10黃偉國 9播磨浩謙 7林樂勤