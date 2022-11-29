「丹麥傑斯」冒起　熱刺出手搶人

丹麥國家隊今次世界盃大軍名單擁有包括基斯甸艾歷臣在內嘅7位英超兵，預料好快又會再增添一員，因為熱刺主帥干地睇中丹麥翼鋒安達斯奧臣，計劃明年1月轉會市場重開後簽入呢位被譽為「丹麥傑斯」嘅22歲新星。

安達斯奧臣曾經效力意甲球隊博洛尼亞，但表現欠佳，今年1月轉投比利時勁旅布魯日後，獲得重生，今季各項賽事射入10球及4次助攻，成為布魯日爆冷打入歐聯16強嘅功臣，引起熱刺注意。

效力熱刺嘅丹麥中場賀積查治亦大讚呢位國家隊隊友：「安達斯奧臣係典型翼鋒，踢法同曼聯名宿傑斯相似，擅長單對單突破，無論傳中或者射門技術都非常出色。」

賀積查治推薦之下，干地對安達斯奧臣更加有興趣，希望明年1月簽入佢，提升爭標實力。安達斯奧臣原本身價僅500萬鎊，依家畀熱刺睇中，相信布魯日會趁機加價。

安達斯奧臣今屆世界盃首場分組賽對突尼西亞，以正選上陣，上仗對法國，由於丹麥採取保守戰術，安達斯奧臣被收起，預料周三(30日)晚生死對澳洲，佢應該會再次披甲搏殺。