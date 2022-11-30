荷蘭輕取東道主　與塞內加爾齊入16強

世盃A組第3輪，荷蘭對東道主卡塔爾，憑加普及法蘭基迪莊「士哥」，以2比0輕鬆取勝，3戰得7分首名出線16強；同時間另一場，塞內加爾2比1擊敗厄瓜多爾，獲得次名出線席位。

卡塔爾早已提前出局，呢支「史上最弱主辧國」面對世盃「無衞之王」荷蘭全面捱打，26分鐘，荷蘭憑加普搵到空位順利破門成1比0，呢位燕豪芬新星分組賽3場都有「士哥」，並分頭槌、左腳同右腳入波，可見佢射術極之全面。

雖然關乎出線，但荷蘭談笑用兵，下半場49分鐘整多粒，迪比近門勁射被撲出，法蘭基迪莊門前執雞成2比0，其後貝侯斯同雲遜贊臣合作破門，可惜加普犯手球在先，最終保持2比0完場。

另一場塞內加爾對厄瓜多爾戰況緊湊，塞內加爾完半場前憑伊斯美拿沙亞博得12碼並親自射入領先，下半場67分鐘厄瓜多爾由摩西斯卡些度一度追平，但3分鐘後高列巴尼為塞內加爾射成2比1再度領先，並保持勝局完場，壓過對手獲得次名出線資格。