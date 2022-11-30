福仔爆發率英格蘭大勝　美國搶次名晉級

世盃B組最後一輪生死戰，英格蘭憑拉舒福特大爆發梅開二度，3比0大勝威爾斯順利拎到首名資格，晉級16強會惡鬥非洲勁旅塞內加爾。同組另一場美國1比0擊敗伊朗搶走次名，16強將挑戰A組首名荷蘭。

英格蘭今場只要避免大敗就可以出線，領隊修夫基決定輪換4人，一對翼鋒換上菲爾科頓同拉舒福特，不過「三獅兵團」上半場發揮麻麻，面對威爾斯嚴密布防入肉埋門欠奉。10分鐘拉舒福特接應哈利卡尼直線，單刀射門被丹尼獲特撲出，係英格蘭上半場唯一有睇頭埋門。

下半場英格蘭將兩翼換位，成功殺威爾斯一個措手不及，50分鐘拉舒福特禁區頂左路罰球直射入網，係今屆世盃首個直接轟入嘅罰球；1分鐘後拉舒福特前場逼甩對手，菲爾科頓接應哈利卡尼傳中近門射入。拉舒福特愈踢愈有信心，68分鐘「舞龍」殺入禁區射門得手，英格蘭最終大勝3比0首名出線。

同組另一場「美伊大戰」，比賽前鬧出唔少政治風波，不過兩隊今場都專注比賽，佔盡上風嘅美國喺38分鐘由基斯甸普列錫門前射入，添莫菲韋亞上半場補時單刀入波，但越位在先慘食詐胡。下半場美國繼續主導比賽，最後憑上半場入波贏1比0，以3戰得5分反壓伊朗(3分)次名出線。