重演4年前悲劇！泰尼米補時9分鐘失機出局

世盃B組出線關鍵「美伊大戰」，美國1比0擊敗伊朗搶走次名晉級資格，伊朗喺補時9分鐘曾有超黃金機會，泰尼米門前搶點攻門疑被拉跌，個波碌到白界前被美國球員解圍，如果呢球入到伊朗就會出線。4年前世盃，泰尼米同樣喺最後一輪錯失絕殺令伊朗出局，估唔到歷史重演。

由於威爾斯輸畀英格蘭，伊朗只要打和美國就出線，最後階段群起進攻，去到補時9分鐘，伊朗將個波送入小禁區位置，泰尼米搶點疑被卡達域卡斯出手拉住，結果同美國門將馬特端拿相撞倒地，個波就喺白界前被清走，伊朗球員包圍球證要求睇VAR，但最終不得要領。

泰尼米最後一擊失敗，令人諗起4年前相同畫面，當時伊朗喺分組賽最後一輪要贏葡萄牙先出線，最後階段兩隊踢成1比1，泰尼米喺94分鐘有黃金機會，但佢射門射中網側，泰尼米亦喊到趴喺地下唔肯走，要隊友扶住離場，估唔到4年後又要經歷多一次心痛結局。

伊朗領隊奎羅斯賽後表示：「我教過好多支球會同國家隊，但從來未見過一班球員咁努力，而冇得到任何回報，足球有時就係咁唔公平，我哋要更加強壯咁返嚟，再次獲得世人嘅尊敬。」