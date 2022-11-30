美國出線眾星道賀　2個總統High爆慶祝

全球矚目的世盃「美伊大戰」，兩隊球員拋開場外政治風波激烈作戰，最終美國以1比0小勝伊朗晉級16強，繼2010年後再以小組不敗姿態晉級。美國出線後獲碧咸、勒邦占士等巨星祝賀，而且更令2個總統笑逐顏開，利比里亞總統韋亞賽後與代表美國的兒子添莫菲韋亞擁抱慶祝，美國總統拜登在出席公開活動時得悉國家隊晉級，更興奮高呼：USA！USA！

美國與伊朗在政治上關係緊張，賽前更發生美國足總擅改伊朗國旗風波，令伊朗一度向國際足協要求褫奪美國參賽資格。兩隊球員今場未受事件影響，美國控制戰局下憑基斯甸普列錫一箭定江山贏1比0，以3戰1勝2和得5分成績，反壓3戰得3分的伊朗以次名出線，16強將會大戰歐洲勁旅荷蘭。

美國隊晉級後獲不少明星、名人祝賀，英格蘭名將碧咸在IG貼上美國國旗留言：「神奇的成就」，並配上他與美國領隊貝赫達昔日在洛杉磯銀河效力時做隊友的相片；NBA巨星勒邦占士亦在twitter寫上：「恭賀美國晉級！繼續前進！」連紐約帝國大廈都安排閃出紅、白、藍3色燈光，慶祝美國隊晉級。

世盃前曾致電貝赫達作出鼓勵的總統拜登，美國對伊朗賽事期間正出席公開活動，得悉球隊獲勝晉級後，拜登即走回看台上向觀眾宣布：「完場了！美國1比0贏伊朗！USA！USA！這真是一場大戰，當我向領隊球員說他們可以做得到(晉級)，他們只是在『ehhhh』，現在他們做到了，神愛他們！」

美國晉級不僅令總統拜登興奮，到場為兒子打氣的利比里亞總統韋亞也喜形於色，完場後他到美國更衣室內與兒子添莫菲韋亞擁抱。22歲的添莫菲韋亞今屆3場分組賽全部正選並有1個入球，實現非洲傳奇球星父親未能實現的世盃夢。