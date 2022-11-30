養精蓄銳收起主力　法國突尼西亞獻細

世盃D組最後一戰，已經鎖定出線嘅法國對包尾突尼西亞。為養精蓄銳準備16強賽事，預料法國今仗會進行大幅輪換，基沙文、基奧特等老將或被收起，合作性勢必受到削弱；突尼西亞要出線非勝不可，但近兩場所見進攻頗為疲乏，2.5球入球細值得一試。（Now 618及616周三晚11時直播）

法國兩戰全勝率先出線，而且得失球比澳洲多6球，首名出線可以話十拿九穩，領隊迪甘斯賽前暗示將會進行輪換，基沙文、基奧特、華拉尼、洛里斯等老將多數休戰。法國後備球員實力仍然強大，馬古斯杜林、京士利高文都有一定質素，但合作性肯定較遜色，而且球員要避免在淘汰賽前受傷，落場亦不會去盡，影響球隊入球能力。

突尼西亞火力欠佳想贏都難

突尼西亞今場要贏波先有一線生機，但球隊實力不足，尤其進攻欠缺板斧，上場對澳洲輸0比1，今屆兩輪賽事合共只有5次中龍攻門，連續兩場「食白果」，只靠鬥志和體力造好防守工作，但對住衞冕冠軍法國嘅金鑽陣容，要入波都有啲難度。

值得留意嘅係，突尼西亞隊史入波第2多球員卡斯里，之前兩場只有1次後備上陣，呢名效力蒙彼利埃嘅31歲前鋒唔知係有傷，定係同領隊有拗撬，突尼西亞近3場比賽總入球全開2球或以下，今場再開細盤機會高。