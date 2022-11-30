家人受威脅伊朗球員唱國歌　伊球迷展示舊旗幟

賽前話題多多的美伊大戰，終於順利結束，美國1比0取勝將伊朗淘汰出局，但外界對這場涉及政治風波的話題更令人關注，首仗拒絕唱國歌的伊朗球員，賽前受到政府的威脅下，今仗11位球員在開賽前播國歌環節時，肩並肩彼此搭着膊頭開口唱。

伊朗球員在小組首戰英格蘭拒唱國歌，以行動支持伊朗女性自由的權利，而此舉令伊朗政府大為憤怒，並對球員作出警告將會受罰，其後對威爾斯一役，有部份球員都已開口唱國歌，然而美伊大戰前夕，伊朗政府對球員再施壓，強調有違政府拒絕唱國歌的話，其家人將被拘入獄或受折磨。

據外媒報道指，伊朗對美國隊賽前，11名球員目無表情，但都有開口唱，然而兩軍比賽前各自拍團體照，並無合照，然而11名球員均有握手，而伊朗的葡萄牙籍主帥奎羅斯與美國領隊貝赫達則互擁一下；伊朗與美國上一次在世界盃相遇已經是1998年。

不過，觀眾席上有伊朗球迷亦用不同方式對政府提出抗議，有球迷穿上印有「FREEDOM」字樣的球衣，更有球迷將伊朗旗的新國徽剪去，讓旗幟中間穿了一個洞，又有球迷手持舊伊朗旗，以示抗議。