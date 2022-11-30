港超聯　亞加斯圖重返標準流浪

港超聯球隊標準流浪，周三（30日）透過Facebook專頁，公布巴西前鋒亞加斯圖重返球隊。這位曾於2020/21年球季效力標準流浪的巴西中鋒，已經投入訓練，並深信再戰港超賽場，表現會比過往更好。

流浪透露早前聯繫亞加斯圖探討再度合作的可能，獲對方爽快答應，這位巴西中鋒坦言與己隊過往合作愉快：「此前效力標準流浪，我跟莫會長（莫耀強）、李總監（李輝立）、所有隊友都相處融洽，能重臨香港並回歸這家球會，我非常高興。」

亞加斯圖去年加盟伊拉克球隊艾文拿，但因難以適應當地生活文化，加上與當地人信仰有別，遂於今年1月尾解約並回到巴西。雖然離港已1年多，但亞加斯圖表示自己一直心繫流浪，透過網絡留意球隊、隊友動向：「這次重投標準流浪，我定必竭盡全力回報球隊，由於有過港超比賽經驗，我有信心會表現得更好，幫助球隊在聯賽、盃賽爭取佳績。」

此外，流浪同時宣布已跟大衞巴拉就解除合約達成協議，並感謝該球員效力期間的貢獻和付出。

球員資料

亞加斯圖（Augusto Carvalho da Silva Neto）

出生日期：1996/8/2

身高：1.90米

位置：中鋒

曾效力球隊：福塔雷薩（巴西）、聖麗塔（巴西）、卡尼拿斯2010（葡萄牙）、佩德拉斯（葡萄牙）、艾文拿（伊拉克）