3分在手唔使急　澳洲縮住踢細盤埋丹

今晚世盃D組尾輪重頭戲，有澳洲對丹麥。「袋鼠」首場有前冇後，慘遭法國反勝，經此一役後，領隊艾萊特即加強防守，次輪終小勝突尼西亞，證明策略成功，加上澳洲積分上有優勢，預料唔會冒進，一於再追中位數2.5球嘅入球細。（Now 619及617周三晚11時直播）

澳洲踢兩場取得1勝1負，有3分在手排小組第2位，比丹麥及突尼西亞多2分，由於突尼西亞將於另一場對勁旅法國，好可能失分，所以澳洲今仗最緊要力保不敗，就大有機會出線，唔需要急於冒進。事實上，澳洲以傳統英式踢法為主，比較簡單及粗枝大葉，入球效率唔高，上仗對突尼西亞，攻勢並唔多，嗰粒「士哥」亦帶有幸運成分，今仗想喺丹麥身上入波，並唔容易。

丹麥艾歷臣獨力難支

至於丹麥今仗必須贏波，出線先有價講，呢支北歐球隊雖擁有曼聯中場基斯甸艾歷臣，擅長創造機會，但鋒線上缺乏一位可靠射手，難以將佢嘅妙傳轉化成入波。丹麥首場分組賽僅同突尼西亞打和0比0，上仗對法國，反而要靠中堅安達斯基斯坦臣入波，可想而知一眾鋒線球員把握力有幾不濟。

更何況「袋鼠」防線表現唔錯，特別係門將馬菲賴恩上仗屢救險球，已經打起信心，丹麥要攻入佢把守嘅大門，將難上加難，預料今場會形成攻防戰，考慮到雙方近3次對賽總入球全開2球或以下，捧2.5球嘅細盤為妙。