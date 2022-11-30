20年後的真情對話　朴智星+費高：韓葡一齊出線

之前咪講過南韓綜藝真人騷《射門的女孩們》，會由朴智星做領隊，帶咗兩位節目主持李壽根同裴星才，同埋幾位節目入面嘅球員去到葡萄牙，搵埋費高一齊分析吓今屆世界盃南韓同葡萄牙嘅機會，同踢番場友誼賽嘅，大家有無搵到Link睇呀？

朴智星同費高嘅訪問，係由喺南韓好出名嘅主播裴星才做主持，佢開始先用同世界盃H組嘅問題嚟當熱身。裴星才提到南韓同葡萄牙會喺最後一輪交手，叫兩位球星預測一吓比數，費高好快就答葡萄牙贏2比0，而諗咗一諗嘅朴智星就答1比1。(當時世界盃尚未展開)

雖然預測比數方面，朴智星同費高取態極一致，但當裴星才叫兩位預測H組會由邊兩隊出線嗰陣，唔知係識做定真心喇，竟然異口同聲話葡萄牙同南韓。最抵死係佢哋答完之後，立即一齊大笑同擊拳，同畫面出現咗條標題：「戲劇性和解！」

問咗兩條大路嘢之後，裴星才要求朴智星同費高玩「唔准諗即刻答」，呢部分亦係全個訪問嘅戲肉，因為估唔到兩位球星喺答嗰陣會咁觸動人心，特別係「星仔」。裴星問咗幾條問題，其中3條係咁：

【第一條】

1. 「我坐後備但球隊贏波」，定

2.「我入3球但球隊輸波」？

費高：「我揀1，因為我渴望勝利，球隊贏波就足夠喇。」

朴智星：「我揀2，入3球喎！我會會盡力去幫球隊爭取勝利，都入得3球，唔會輸啦！」

【第二條】

1. 「好好波但不受歡迎」，定

2. 「唔好波但好高人氣」？

費高：「1，我唔會要求所有人都喜歡我，有就得！所以我寧願好好波。」

朴智星：「一定係1，因為有一個人鍾意我，支持我就夠！」一答完，劇組就播放朴智星同佢老婆結婚嘅片段，加上充滿愛意嘅音樂，Sweet晒。透過翻譯，知道朴智星答咗咩之後，費高就話：「我都同意，不過我老婆同我拍拖嗰陣，佢唔知我係踢波嘅，哈！哈！」

【第三條】

1. 「17歲攞『金球獎』，但之後就退役」，定

2. 「冇獎，但終身成為球隊嘅王牌」

費高：「一定係1！（裴星才表現得好意外）因為我好鐘意『金球獎』，最多轉行之後，做咩工作都帶住個『金球獎』。」引到在場所有人大笑。

朴智星：「Um....2，我退役都一段時間，但我都仲有一個想法.......我想繼續踢波，好想......。」原本由費高炒熱咗嘅氣氛，隨之靜晒.........。