沉重壓力　阿根廷生死還看美斯

世盃C組最後一輪生死戰，上仗重響勝鼓嘅阿根廷決戰波蘭。阿根廷目前有3分喺手，今場贏波就肯定出線，不過波蘭防守力強，而且只要保持不敗就晉級，勢必屯重兵死守美斯等前鋒進襲，預料戰情會極緊湊，可能靠1、2次機會定勝負，2.5球嘅入球細係最佳選擇。（Now 618及616周四凌晨3時直播）

阿根廷首仗意外輸畀沙特阿拉伯，上仗2比0贏墨西哥重燃希望，不過佢哋嘅演出仍然缺乏霸氣，只係靠美斯下半場神來之筆打破僵局致勝，整體表現同進攻威力仍然未達預期，迪馬利亞、迪保羅、拿達路馬天尼斯等攻擊球員狀態麻麻，靠美斯單天保至尊唔係好辦法。

阿根廷球員今屆背負沉重壓力，全國球迷都希望美斯喺佢最後一屆世盃捧盃，上仗對墨西哥嘅上半場表現差勁，美斯都承認球員因為壓力影響表現，今場喺不容有失情況下，表現隨時再打折扣，要撕破波蘭防線嘅難度大大增加。

門將施捷斯尼上晒身

波蘭上仗2比0贏沙特阿拉伯，小組2輪1勝1和兼未失1球，門將施捷斯尼「上身」屢救險球，令後防無憂。波蘭今場只要和波就出線，勢必死守抗敵，而且波蘭向來擅長防守，已經連續4場比賽保持不失，近6仗總入球全開2球或以下，今場必博2.5球細盤。