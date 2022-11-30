「新蘇加」係黑腳？曾同英超冠軍擦身而過

克羅地亞上仗世界盃大勝加拿加4比1，前鋒卡拉馬歷梅開二度，人氣急升，呢位31歲射手曾經被嘲諷係「黑腳」，包括離開李斯特城後，「狐狸兵團」隨即捧英超冠軍，上屆世界盃決賽後備上陣冇建樹，睇住克羅地亞輸波。估唔到4年後，卡拉馬歷成為克羅地亞史上第2位單場起孖嘅球員，踢出職業生涯逆轉勝。

卡拉馬歷2015年1月由克羅地亞球會列積卡加盟李斯特城，由於季中加盟，下半季僅上陣13場英超入2球。

到咗2015/16年球季，卡拉馬歷上陣咗2場英超，就被外借去賀芬咸，唔符合最少上陣5次嘅攞牌標準，所以李斯特城該季捧英超冠軍，佢都冇獎牌，實在非常遺憾。

卡拉馬歷轉投賀芬咸後獲得重生，特別係2020/21年球季，踢28場德甲入20球。卡拉馬歷上仗世界盃梅開二度，成為繼2014年文迪蘇傑後，克羅地亞史上第2位單場世界盃入2球嘅球員，強如獲得1998年世界盃神射手嘅克羅地亞名將蘇加都做唔到。

卡拉馬歷可以話係大器晚成，同時搣甩「黑腳」污名，克羅地亞周四(12月1日)晚對比利時，卡拉馬歷隨時再有佳作。