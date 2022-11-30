墨西哥經驗搭夠客Ｗ拉唔住

今晚世盃C組生死戰，沙特阿拉伯決戰墨西哥。沙特上仗淨吞波蘭兩蛋，暫以3分跌落第3，想出線必須有分落袋；排榜尾嘅墨西哥更加唔使諗，佢哋不但要贏，仲要大勝先有出線機會，預計今場鬥攻格局。論經驗墨西哥始終勝一籌，而且佢哋近3仗世盃對亞洲球隊全勝，客Ｗ信得過。（Now 619及617周四凌晨3時直播）

沙特有壓力恐影響表現

沙特首仗2比1反勝阿根廷震驚全球，但佢哋次仗未能延續氣勢，對波蘭先失一球下，本來有扳平機會，可惜「沙特球王」艾達沙尼12碼宴客，賽事末段再有後衞艾馬爾基犯低級失誤，被羅拔利雲度夫斯基攻入「燕梳球」輸0比2，現時與阿根廷同得3分，因得失球較差排第3位。形勢上佢哋今仗贏波即可出線，和波就要望阿根廷喺另一邊輸畀波蘭，所以都係靠自己，不過球員亦因此壓力驟增，演出隨時受影響。

墨西哥首仗0比0悶和波蘭，次仗火併阿根廷一役，上半場改打前場逼搶其實發揮唔錯，可惜後半段刻意縮後防線先畀美斯攻破大門，最終以0比2落敗，兩戰僅得1分陷出局邊緣。墨西哥今場和波都要出局，就算贏波，由於佢哋得失球係「-2」，必須大勝先有機會晉級，所以一定搏盡。翻查往績，墨西哥喺世盃對住亞洲球隊成績甚佳，近3仗錄得全勝，而且自1994世盃以來，佢哋已連續7屆喺小組出線，自然唔想喺今屆斷纜，客勝靠得住。