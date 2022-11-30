菁英盃　旺角場夜戰！香港U23晉峰掀惡鬥

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「菁英盃」周三（30日）於旺角大球場上演B組獨腳戲，由香港U23面對晉峰。香港U23今場強陣出擊，張俊軒夥拍黃浩然扼守中路，黎培基、林樂賢坐鎮中場，黎皚韜客串中鋒，與袁世傑攻堅。

至於晉峰陣容稍為不整，卡爾特納改任中堅，邵昀俊、班哲文負責在中場掃蕩，前鋒周睿弘今季首次擔正，而王牌費利浦薩先列後備。

香港U23正選：

12 顏翱天 [GK]

2 張俊軒

3 李樂謙

6 李俊諺

7 袁世傑

15 黃浩然 [C]

16 黎培基

18 嚴啟倬

19 林樂賢

22 陳潤潼

28 黎皚韜

晉峰正選：

14 [GK] 羅澔陽

5 楊憲樂

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

9 播磨浩謙

20鄭璟昊 [C]

28 邵昀俊

44 黃政德

75周睿弘

80 班哲文

香港U23後備：

25 雲天樂 [GK]

4 宋絃毅

5 梁煒烽

8 鄧筵霑

9 何家智

10 羅曉聰

11 郭子堦

23 何瀧浩

晉峰後備：

1林駿杰 [GK]

10 黃偉國

11 紀思昊

17 何思哲

18 梁子鍵

19 歐陽浩銘

27 費利浦薩

72 翁嘉禧

77 伍家揚

你傳送了

周三晚「菁英盃」於旺角大球場上演B組獨腳戲，由香港U23火併晉峰。兩隊同樣受傷兵困擾，陣容或需輪換，一眾後備球員有得落場搏表現，自必毫無保留，加上賽前雙方於小組同樣未嘗一勝，為盡早打開勝利之門，今仗相信火花四濺，惡鬥難免！（on.cc東網周三晚8時直播）

香港U23早前曾經於聯賽與晉峰交手，當時球隊以0比3落敗，如今兩隊再在「菁英盃」碰頭，主教練司徒文俊表示戰術不會有大改動，希望向對手作出更多壓迫。「司徒Sir」提到晉峰的年輕球員極具威脅：「林樂勤無論踢翼鋒定中場，表現都好活躍，黃偉國等球員間中都會入波，或者佢哋未係好成熟，但無可否認每場都進步緊。」「司徒sir」坦言球隊目前傷兵嚴重，包括上場對標準流浪傷出的林智豐，預計要4至6星期後才能復出，球隊今仗或要變陣出擊，由其他球員串演箭頭。

黎培基望贏波提升信心

香港U23早前在聯賽遭港會絕殺，中場黎培基承認該場敗仗打擊球隊士氣，希望是役可全取3分，提升球員比賽信心。「培基」指出費利浦薩能造成極大威脅，若然這位巴西射手能夠落場，要特別小心提防：「晉峰好依賴費利浦薩入波，如果佢可以上陣，最緊要睇實佢。」

晉峰上場聯賽不敵理文，遭遇兩連敗，「4日2戰」下今晚再於「菁英盃」惡鬥香港U23，總教練何信賢承認體能或成最大隱憂：「部分球員好似葉卓文，啱啱好番都焗住出佢，上場又用咗好多力，驚班球員攰影響埋場上發揮，但今場都有信心贏波。」陣容方面，上場兩黃一紅的曾仲楠要坐波監，艾拔簡勞肯定缺陣，而王牌費利浦薩則需視乎康復情況。

邵昀俊睇世盃有領悟

上場對理文為中場邵昀俊（Michael）今季首次擔正，他表示需要時間入局，但指自己整體表現合格，希望狀態慢慢提升。晉峰雖然曾於聯賽擊敗對手，不過Michael提醒隊友千萬不可輕敵：「呢排睇世盃啲比賽，都見到好多爆冷戰果出現，所以今場希望可以早啲打開記錄，盡快拉開比數，自己都想喺進攻上幫多啲手。，最緊要幫球球隊贏波」