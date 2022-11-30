世盃原來有條「墨西哥定律」益晒阿根廷

波蘭於世界盃分組賽C組最後一輪賽事，將要與強敵阿根廷上演小組焦點大戰，力爭出線資格。不過波蘭就隨時因為首戰對過墨西哥，而陷入無緣出線的魔咒。

事關自1994年世界盃起，分組賽首戰與墨西哥交過手的球隊，全部都無緣晉身淘汰賽階段，當中苦主包括挪威、南韓、克羅地亞、伊朗、南非、喀麥隆，以及上屆俄羅斯世界盃，首戰以0比1不敵墨西哥的傳統勁旅德國。

現時2戰取得1勝1和成績的波蘭，最後一戰面對阿根廷只要保持不敗，就肯定成功晉級，但如果「墨西哥定律」真係有效，波蘭就只有輸波先至有機會出唔到線，咁咪即係今晚阿根廷會贏波晉級？

墨西哥近7屆世界盃首戰對手成績

年份 球隊 分組賽成績 該屆成績

1994年 挪威 1勝1和1負 分組賽出局

1998年 南韓 1和2負 分組賽出局

2002年 克羅地亞 1勝2負 分組賽出局

2006年 伊朗 1和2負 分組賽出局

2010年 南非 1勝1和1負 分組賽出局

2014年 喀麥隆 3負 分組賽出局

2018年 德國 1勝2負 分組賽出局