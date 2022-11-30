潘志豪回望籃球生涯最難忘一幕　披港隊戰袍的驕傲與責任

後浪推前浪，即使見證過為數不少的籃球員卸下戰衣，卻從未領教過「潘志豪式」的告別！2022年10月19日，黃綠季軍戰末節極罕有地由大會「開咪」宣布，這位登陸CBA的香港第一人，光榮引退。「有點尷尬、但也是開心的，」一向低調的阿豪，輕描淡寫地道出該刻心情，「幸好沒有聽到噓聲」。實情是，修頓全場凝視着這位經典後衞、報以不捨的眼神與微笑，連對隊球員也站立起來為阿豪鼓掌。大概，這是球員之間最大的尊重和致敬。

20多年了，他為球迷留下一籃子集體回憶，但那一段才是他自己最深刻的呢？「都有好多，特別是穿起香港隊球衣的感覺。」是愛還是責任？「細細個已經覺得，代表香港出外比賽，別有一番責任，着得起件港隊波衫，就要打得更好，『唔可以衰』。」

戰過亞運、贏過超工，「籃球畀咗好多嘢我。」說到這裏，2007年到日本征戰亞洲錦標賽的情景，在他的腦海悠然而生，脫口而出：「我記得那場港隊對敍利亞，隊友戲言：這是一場打10次都好難贏的比賽。不過我們表現特別齊心，未有因對方實力而怯場，比分更一直咬住，而整隊的三分球都好準繩，我亦拿下了30多分，結果我們勝出了。」阿豪續說，「完場後洪生（港隊領隊洪游奕）好認真的跟我們說了一番話，肯定我們的表現，說我們打出了風格，並鼓勵我們繼續為港隊努力。回想過來，我也覺得那次真的很瘋狂。」阿豪於該仗轟下38分，協助香港以104比100獲勝。這趟贏得漂亮，絕對沒有衰。

籃球帶給他一幕又一幕美好回憶，回憶寶庫中，還有加盟新浪獅體驗CBA職業球員的甜酸苦辣。「以前我上去打就簡單一些，通過選拔，覺得合適便簽下合約。」他為香港籃球健兒打開這扇窗後，之後陸陸續續有港將步其後塵，「其實各有各難，我又不覺得自己特別。」一貫的輕描淡寫、謙虛，但認識他的、認識籃壇生態的，都明瞭這一切都來得不易。這就是當局者迷嗎？

由中學時代開始打乙組，再由甲二打到甲一，繼而一步一腳印拿下7個甲一及3個銀牌錦標，擔當「紅黃巔峰對決」的核心角色，也是永倫王朝的功臣。阿豪的籃球路足以稱得上榮譽滿滿，即使曾受患病影響，不過他都能克服過來，在他自己的生涯「下半場」延續輝煌。然而，疫情三年，無疑令一眾球員充滿掙扎，那些封場的日子，阿豪還是堅持下來，「希望好頭好尾，不要因停擺而退下來」，於是，無論有多少難題他都吞下，要戰至今個球季完結為止。縱然未必能夠再以正選上陣、也未必可以擔當得分主力，不過，他還是謹守着崗位，以老大哥的角色，把握每個被派遣落場的機會，貢獻所有。

漫長的球季終於來臨終章，「Last Dance」音樂靜止了，大家也舒一口氣，阿豪被圍着拍照留念，被追訪着，他口中掛着一句：「暫時休息先」是他的答案，句子中有「暫時」二字。其實下個球季會相隔一段時間才展開，到時球壇又是甚麼光景？許多球星也有回心轉意的先例，他日球場會否再出現這位CBA第一人的身影，誰能說定？

潘志豪profile

生涯：(2001-02)新青聯、(2002-03)新浪獅、(2003-15)永倫、(2015-17)東方、(2017-2022)永倫

重要獎項：

7x香港甲一聯賽冠軍(2006、07、09、10、11、14、15)

3x香港高級組銀牌冠軍(2011、14、18）

東南亞職業籃球聯賽總冠軍(2017)

4x超級工商盃國際籃球邀請賽冠軍(2001、03、04、05)

2x超級工商盃國際籃球邀請賽最有價值球員(2001、04)