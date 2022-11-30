菁英盃　90+2入波！香港U23終於開齋

「菁英盃」周三（30日）於旺角大球場上演B組獨腳戲，由香港U23面對晉峰。晉峰上半場有葉卓文慘食詐胡，補時階段香港U23靠後備入替的鄧筵霑入球，成功以1比0擊敗晉峰，兼取得今季首勝。

香港U23今場強陣出擊，張俊軒夥拍黃浩然扼守中路，黎培基、林樂賢坐鎮中場，黎皚韜客串中鋒，與袁世傑負責攻堅。晉峰陣容稍為不整，楊憲樂擔任中堅，卡爾特納、邵昀俊及班哲文負責在中場掃蕩，前鋒周睿弘今季首次擔正，而王牌費利浦薩先列後備。

晉峰甫開賽即反客為主，9分鐘周睿弘橫傳，林樂勤禁區頂射門，被門將顏翱天接實。26分鐘黃政德右路傳中，播磨浩謙頭槌頂斜。8分鐘後晉峰差點先開記錄，葉卓文接應罰球頭槌頂入，但旁證卻指越位在先，慘食詐胡。

易邊後晉峰換入費利浦薩、伍家揚加強攻力，53分鐘鄭璟昊後上助攻，壓入禁區後起腳，顏翱天擋出不遠，費利浦薩近門射高。香港U23後衞嚴啟倬，之後因膊頭甩骹退下火線，但比賽尾段球隊未有放棄，先有梁煒烽差點在門前剷入，可惜被鄭璟昊及時護空門，補時階段鄧筵霑禁區內勁射破網，最終香港U23 以1比0險勝晉峰，取得今季首勝。

賽後晉峰總教練何信賢，承認今場球隊表現不及對手：「優勝劣敗，我哋太多失誤，具威脅埋門機會少，呢場波係表現好差，輸波賽果係合理。」何信賢直言欣賞對手香港U23球員的決心，認為己隊在這方面需要有改善。

香港U23主教練司徒文俊接掌帥印後，首次帶領球隊取勝，賽後他表示對戰果感開心：「由季初到依家，一路以來都相信緊我哋有一日會贏波，等咗好耐，依家終於等到。」司徒文俊承認首勝比預期來得較遲，但希望球隊必須要保持信心：「佢哋係有潛質，上到嚟喺職業層面，要越級挑戰好多比佢哋實力強嘅強隊、經驗畀佢哋好嘅球員，但佢哋要相信自己有能力，即使對住更強對手，都可以做到嘢。」