澳洲險勝丹麥　與法國齊入16強

世盃D組尾輪賽事，非勝不可嘅丹麥，被澳洲偷襲得手輸0比1，令「袋鼠國」3戰得6分獲次名，16年來首次闖入淘汰賽；同時間另一場，上屆盟主兼已提早出線嘅法國，大輪換下雖然以0比1輸畀突尼西亞，但仍憑較佳得失球保住首名殺入16強。

賽前只得1分嘅丹麥，為爭出線今仗許勝不許和，開波後便形成攻防戰格局，但真正入肉埋門唔多，初段丹麥嘅馬菲亞斯贊臣於右路窄位抽射，被澳洲門神馬菲賴恩撲出，之後謝斯柏連史特朗於左路狂爆一段後橫傳，可惜馬菲亞斯贊臣門前撞唔到個波，半場冇交收。

易邊後澳洲略為壓前搶攻，積臣艾雲撞射高出，之後馬菲歷基更藉丹麥空群出擊，一次偷襲先開紀錄。丹麥其後換入多爾貝治及哥尼利斯，加強攻力，多爾貝治一記後腳快射軟弱無力，最終澳洲險勝1比0，3戰錄2勝1負得6分獲次名，係佢哋自2006年後再次殺入世盃16強，更係今屆首支闖入淘汰賽嘅亞洲球隊。

同時間開波嘅法國對突尼西亞，頭兩輪全勝兼提早出線嘅法國，主帥迪甘斯作出9個調動，正選收起基利安麥巴比、基奧特、甚至門將洛里斯等主力，突尼西亞獲得偷雞機會，下半場憑中場老將卡斯里打破僵局，雖然基沙文臨尾破網，但越位在先食詐胡，突尼西亞爆冷以1比0擊敗法國，可惜佢哋3戰僅得1勝1和1負獲4分，落後澳洲2分未能晉級，而法國與澳洲一樣同得6分，但憑較佳得失球（+3對-1）保住首名出線。