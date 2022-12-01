美斯12碼宴客阿根廷照贏　同波蘭攜手出線

世盃C組最後一輪賽事，阿根廷雖然有美斯12碼宴客，好在隊友夠爭氣，最終2比0擊敗波蘭首名出線，16強將會對D組次名澳洲。次名之爭相當激烈，墨西哥2比1擊敗沙特阿拉伯後，同波蘭同得４分，但得失球較差下無緣出線，波蘭16強會鬥法國。

阿根廷今場變陣出擊，祖利安艾華利斯同安素費南迪斯正選上陣，上半場圍攻死守嘅波蘭，美斯早段連環埋門，包括10分鐘窄位狂抽被施捷斯尼撲出、33分迪馬利亞角球直射偷襲，施捷斯尼飛身托出底線；35分鐘施捷斯尼打手槌失誤擊中美斯面部，VAR介入後球證決定判罰12碼，點知美斯操刀被施捷斯尼神救，半場互無紀錄。

換邊後不足1分鐘，阿根廷中場阿歷斯麥亞里士打接應拿侯爾摩連拿傳中打破僵局，呢支南美班霸之後繼續控制戰局，祖利安艾華利斯喺67分鐘禁區內轟入靚波贏到2比0。美斯71分鐘快腳射門又被施捷斯尼擋出，完場前5分鐘拿達路馬天尼斯單刀射斜，但無阻阿根廷贏波出線。

C組另一場賽事，非勝不可嘅墨西哥控制戰局下，憑亨利馬田同路爾斯查維斯下半場入波領先2球，一度以為有機出線，但補時階段沙特阿拉伯由艾達沙尼建功追番1球，墨西哥最後雖然贏2比1，但係得失球差仍然唔及波蘭而出局。