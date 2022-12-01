美斯破馬納當拿紀錄　16強迎生涯1,000戰

阿根廷在分組賽最後一輪贏波蘭晉級，「球王」美斯雖然射失12碼兼未有入球，但仍然寫下輝煌紀錄。美斯今場第22次在世盃上陣，超越馬納當拿(21次)成為阿根廷史上世盃上陣最多球員，而阿根廷16強對澳洲時，更會是美斯職業生涯第1,000場賽事！

第5次出戰世盃的美斯，5次都能協助球隊成功出線淘汰賽，今場亦是他第22場決賽周賽事，超越馬納當拿保持的21場阿根廷紀錄，在世盃史上亦排第4位，僅次於馬甸尼(23場)、高路斯(24場)及紀錄保持者馬圖斯(25場)，如果阿根廷能殺入決賽而美斯全部上陣，他將可以在決賽創造新紀錄。

美斯賽後表示：「射失12碼讓我憤怒，但在我的失誤後，球隊變得更強大，我們知道只要入第1球就能改變比賽。」阿根廷16強會對澳洲，美斯說：「對澳洲會是困難的比賽，淘汰賽兩隊機會均等，任何球隊都有機會獲勝，我們要做最佳準備，冷靜地一場場打下去。」

對澳洲一戰將是美斯職業生涯第1,000戰，他曾為巴塞隆拿上陣778場、巴黎聖日耳門上陣53場，今場第168次為阿根廷披甲，亦是美斯第999場職業賽事，16強將迎來第1,000戰的里程碑。