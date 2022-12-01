施捷斯尼2救12碼　自爆同美斯賭100歐元

波蘭在世盃C組最後一輪0比2不敵阿根廷，比賽其中一個焦點，是波蘭門神施捷斯尼上半場救出美斯的12碼。今場是施捷斯尼繼上仗對沙特阿拉伯後，連續2場撲出敵軍球員12碼，賽後獲英格蘭名宿舒利亞及里奧費迪南激讚，堪稱今屆世盃目前為止最佳門將。

施捷斯尼今場表現搶鏡，他在上半場39分鐘出迎打手鎚失敗，卻打中爭頂的美斯被罰12碼，後者操刀勁射右邊，施捷斯尼飛身單手拍出。這位祖雲達斯門將今仗作出9次撲救，是今屆目前最高紀錄，波蘭成功打入16強，施捷斯尼佔有相當大的功勞。

施捷斯尼上場對沙特阿拉伯已救出一次12碼，連同今仗再撲出美斯極刑，他成為自1966年後，第3個在單屆世盃2次撲出12碼(不計算互射12碼)的門將，對上一個已是2022年美國門將費度。

英格蘭名宿舒利亞表示：「施捷斯尼上半場演出高水準，除了作出數次關鍵撲救，最重要是救出12碼，這個撲救十分精彩。」里奧費迪南亦說：「我認為他是目前世界上其中一位最佳門將。」

施捷斯尼賽後更表示，在球證準備看VAR決定是否判12碼前，他曾與美斯打賭：「我對美斯說，我賭100歐元球證不會判罰12碼，結果我賭輸了。我不知道世界盃是否容許這種做法，或者我會被罰停賽，但我不在乎。」