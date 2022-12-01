法國不服被吹走靚波 要向FIFA申訴

周三(30日)晚世界盃D組出現今屆賽事最具爭議性判決，上屆冠軍法國喺補時8分鐘由基沙文勁射入波，扳平突尼亞西，球證干格隨即吹完場。

當全世界以為打和，甚至連法國電視台已轉播廣告，點知VAR裁判通知干格，指基沙文越位在先，結果判入球無效，維持突尼亞西贏1比0。雖然法國輸波仍以首名出線16強，但球隊上下非常不滿，計劃向國際足協(FIFA)提出申訴。

賽前法國已提早取得出線權，領隊迪甘斯對正選陣容作出9個輪換，留力踢淘汰賽，以致佔唔到優勢之餘，更被突尼亞西前鋒卡斯里喺58分鐘射破大門。迪甘斯知道玩出禍，其後換入基利安麥巴比、基沙文等主力上陣搏殺。

戰至補時8分鐘，法國後衞阿素迪沙斯大腳傳入禁區，突尼西亞球員頭槌解圍不遠，基沙文第一次時間凌空抽入，全隊瘋狂慶祝，球證干格亦吹完場。

不過，VAR裁判發出通知，要求干格睇重播，發現阿素迪沙斯傳球一刻，基沙文處於越位位置，改判入球無效。

據悉當時法國電視台以為賽事已結束，立即播廣告，亦有唔少觀眾熄機，事後睇番戰果，令人大感意外。

根據法國《隊報》爆料，法國隊準備向FIFA提出申訴，但理由並非基沙文冇越位，而係當時根本唔應該用VAR，因為球證吹完場後，場上並冇發生暴力及辱罵等不君子行為，冇理由再睇VAR。

不過，一般相信法國隊平反成功機會非常低，因為以往亦有球證吹完場後睇VAR作出改判，最經典例子係2020年9月英超，曼聯對白禮頓，當時球證吹雞完場，但翻看VAR，發現白禮頓馬奧比犯手球，改判12碼，般奴費南迪斯主射入網，協助曼聯贏3比2。

既然法國輸波並冇影響首名出線，甚至即使突尼亞西贏波都出局，預料FIFA應該唔會受理審核。