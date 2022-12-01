單車節12月18日回歸　李慧詩參加50公里組

香港單車節將於12月18日回歸，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）作為活動大使，會參加50公里非競賽項目，遊遍六區主要幹道和地標，包括「三隧三橋」。想知道如何應付昂船洲大橋斜路，心跳率維持多少？不如聽聽「女車神」貼士啦！

單車節闊別四年回歸，邀請到前世界冠軍、兩屆奧運銅牌得主李慧詩擔任活動大使。Sarah踩慣鑊場，但對公路絕不陌生，皆因短距離車手一樣要進行公路訓練，控制功率和頻率：「公路和場地分別，是受天氣和路面影響，有時會好逆風。因較多對手，變相較多碰撞，但公路單車有brake，只要及時煞掣就能避免炒車，算比較安全。」

今屆單車節設有6個組別，其中50公里和30公里為非競賽項目，前者會途經「三隧三橋」，即長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、青馬大橋、汀九橋和昂船洲大橋。Sarah分享貼士，提醒普通市民切忌「用力過猛」：「不要衝斜路，否則很容易後勁不繼，踩不完全程。盡量維持心跳在140至160，不必太高強度。」在浸大修讀創意及專業寫作學士課程的Sarah，今年正值「畢業年」，但她專注考試的同時，不忘訓練：「考試和訓練的確有少少重疊，但我已準備好，會繼續鍛練心肺，希望當日發揮更好！」

杭州亞運延至明年舉行，Sarah表示尚在考慮參不參加：「港隊有3個短距離女生（楊礎搖、吳思穎和程嬿珊）不斷進步，如果她們有力衝擊獎牌，讓她們發揮好過我去。我覺得我拿多一面亞運獎牌，對香港體壇發展沒什麼幫助，但對她們來說，第一次去亞運好重要。」至於2024年巴黎奧運，同樣是未知數：「暫時未知，亞運都未到。我有想過去奧運，但要和教練商討。」