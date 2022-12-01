莫迪歷掛帥7戰未輸過　克羅地亞受讓打甩比

今晚世盃F組尾輪上演褪色大戰，上屆亞軍克羅地亞硬撼上屆季軍比利時。克羅地亞弗到漏油，近7仗贏咗6仗，比利時老化嚴重兼爆內訌，焗攻下隨時益咗「格仔兵團」，仲有得受讓咁筍，一於捧讓球主勝。（Now 618及616周四晚11時直播）

克羅地亞頭兩輪錄1勝1和，以較佳得失球壓着同分嘅摩洛哥排榜首，爭出線佔到主動權。「格仔兵團」上仗大炒世盃新丁加拿大4比1，前鋒卡拉馬歷3次中龍埋門便入2粒，效率奇高，翼鋒比列錫亦兩度貢獻助攻，連同老將莫迪歷指揮大局，經驗老到，計晒各項賽事，近7仗豪取6勝1和未輸過，狀態大勇。

相反，比利時曳到冇朋友，首輪險勝加拿大1比0已經贏得忟水，上仗更淨吞摩洛哥兩蛋，速率上完全跟唔上對手，中場核心奇雲迪布尼多番丟失控球權，剛傷愈嘅箭頭盧卡古，後備落場亦毫無建樹，賽後更爆出迪布尼、夏薩特及維頓漢喺更衣室大打出手，雖然佢哋都否認有打交，但迪布尼早前指球隊後防太老好難爭冠，維頓漢即反駁前線太老浪費機會，明顯有心病影響士氣，今仗仲有中場阿馬度奧拿拿坐波監，實力受削。

比利時焗攻易失守

比利時依家落後克羅地亞及摩洛哥1分，今仗贏波先可確保出線，假如打和，就要望摩洛哥今輪大敗畀已出局嘅加拿大，頗為不切實際，但以「歐洲紅魔」脆弱嘅老人防線，今仗要焗攻下，勢必暴露更多空位，隨時狂輸反擊，寧捧態勇嘅「格仔兵團」讓球主勝。

今晚直播表

周四11:00pm 世界盃 加拿大 Vs 摩洛哥

Now 619、617

周四11:00pm 世界盃 克羅地亞 Vs 比利時

Now 618、616

周五3:00am 世界盃 日本 Vs 西班牙

Now 618、616

周五3:00am 世界盃 哥斯達黎加 Vs 德國

Now 619、617