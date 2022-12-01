食住個勢強搶首名　摩洛哥出擊做大事

F組次名摩洛哥最後一輪鬥加拿大。摩洛哥擊敗比利時一役顯示強大野心及進攻力，薛耶治及保法爾雙翼齊飛創造不少機會，加拿大雖然已經出局，但佢哋係下屆世盃主辦國之一，球員都會踢出拚勁，今場有機會係互攻入球騷，2.5球入球大玩得過。（Now 619及617周四晚11時直播）

摩洛哥愈踢愈有，依家手執4分，出線形勢大好，理論上和波攞1分就可以繼1986年後，再一次取得出線資格。不過值得留意嘅係，F組次名出線會鬥E組首名，好大機會係西班牙，倒不如今場攞晒3分，博個首名出線，有機會鬥日本或哥斯達黎加，話唔定可以更進一步，殺入8強。

加拿大主攻踢法贏掌聲

加拿大雖然肯定出局，但球隊踢法機動及體力化，而且渴望爭取入波，睇番佢哋對上2場分組賽，其實都製造唔少攻勢，首戰鬥比利時更博到12碼，如非艾方素戴維斯射失，加拿大嘅世盃故事可能會改寫。不過佢哋努力始終有回報，上場80秒已射入克羅地亞大門，可見「楓葉國」其實幾攻得，相信今場亦唔會龜縮，加拿大近4場3次開3球或以上，今場隨時又係一場入球騷，推介2.5球入球大。