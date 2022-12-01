日本末輪撼西班牙　中村祐人：唔好驚Tiki-Taka

世界盃周五（2日）凌晨將上演E組末輪大戰，日本硬撼西班牙。效力港超球隊理文的日裔港將中村祐人（Yuto），世界盃期間當然密切關注「藍武士」的表現，他就認為日本隊今場要做好防守，面對崇尚「Tiki-Taka」傳控足球的西班牙時，要勇於逼搶。

分組賽首戰擊敗強敵德國的日本，次輪表現無以為繼，以0比1不敵哥斯達黎加，令今場對西班牙的對決變得至關重要。面對控球能力極強的西班牙，Yuto就希望「藍武士」不要畏懼強敵：「日本今場防守策略好關鍵，如果日本因為驚對手踢Tiki-Taka，就唔去逼對手，西班牙就可從容由後場組織攻勢，想見到日本隊採取高位防守，去對對手中堅同防守中場進行逼搶，再伺機反擊。」Yuto續指三苫薫會成為今場日本取勝關鍵，期待這位英超能夠交出好表現，並預計日本可以1球取勝，再創奇蹟。

今季理文陣中有不少日本及西班牙勢力在陣，兩支國家隊即將於世界盃舞台碰頭，其中荷西安祖就與中村祐人，就率先在個人社交平台上掀起「口水戰」，不過由於比賽在香港時間深夜舉行，為備戰周末理文的比賽，兩人都表示不會「捱夜」觀戰。