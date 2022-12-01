陳晞文產後復出　周末赤柱出戰滑浪風翼賽挑戰世一

「2022 iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽」將於周六（3日）假赤柱正灘展開，頭炮將會上演首度於亞洲舉行的GWA 滑浪風翼資格賽，奧運滑浪風帆代表陳晞文產後復出，聯同前港隊奧運代表何智豪等挑戰這項新興水上運動，本地選手將與世界冠軍好手同場競技，爭奪冠軍寶座。

滑浪風翼（Wingfoil）近年在世界各地急速發展，由環球滑浪風翼組織（GWA,Global Wingsports Association）舉辦的世界巡迴賽今年增設資格賽計算各站積分，各組別年終排名前5位選手，將可自動晉身至明年「GWA 滑浪風翼世界巡迴賽」。香港站資格賽將是首度於亞洲地區舉行的滑浪風翼大型國際賽事，吸引超過80人報名角逐男、女子精英組及悠遊組項目。當中應邀來港出戰的世界冠軍級人馬Titouan Galea 及Jose Estredo Perez，除會在本周六及周日的資格賽與一眾國際及本地好手同場獻技，還會於12月11日假維多利亞港舉行的表演賽作花式示範。

本地選手方面，月前升任母親的東京奧運滑浪風帆代表陳晞文將於今站賽事復出，與前香港滑浪風帆代表何智豪、蔡國棟，前香港帆船代表Isamu Sakai，齊齊轉型出戰是次精英組賽事。