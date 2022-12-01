伊朗艾沙杜拿希悼好友被射殺　隨時惹禍上身

伊朗隊在世界盃小組最後一輪不敵美國之後，今屆緣盡卡塔爾，但政治風波卻沒完沒了，伊朗國腳艾沙杜拿希好友因慶祝輸波，被警射殺，他在社交平台發文表明了與示威者有聯繫，隨時惹禍上身。

隨着伊朗以0比1不敵美國隊，該國周二（29日）有大批反政府示威者，上街慶祝伊朗在世界盃出局，據社交平台出現的多條片段顯示有人放煙火，亦有大批駕駛人士響按慶祝，而據人權組織稱，一名27歲男子薩馬克（Mehran Samak）在慶祝時遭安全部隊擊斃。

其死訊傳出後，伊朗國腳中場艾沙杜拿希在個人社交平台的時限動態透露了死者是他的好友，並放上了二人在青年足球隊的合照，他沒有評論薩馬克的死因，「總有一天面具會掉下來，會真相大白」，他又指「這不是我們年輕人應得的，不是我們國家應得的」。

球隊於世界盃出局，加上好友被殺害，令艾沙杜拿希情緒陷入崩潰，但他在社交平台的發文，卻可能為自己添上麻煩；而伊朗球員在首仗拒唱國歌以支持示威者，其後受到政府施壓，更威脅球員若在對美國一戰拒唱，將令其家人受折磨或入獄，最終在美伊一戰，11位伊朗球員開賽前都有開口唱國歌。

自22歲伊朗庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）今年9月疑因未戴好頭巾，而在遭拘留期間死亡之後，當地反政府示威持續不斷。伊朗官員否認殺害和平示威人士，但據一個庫爾德人權組織稱，至少有30人在慶祝伊朗輸波時，被安全部隊開槍打傷。